В Оренбурге женщина ударила ножом соседа после попытки с ним помириться Примирение соседей в Оренбурге закончилось ножевым ранением

Москва9 июл Вести.В Оренбурге 27-летнюю женщину задержали после того, как она ударила 35-летнего соседа ножом в живот. Об этом сообщает управление МВД России по Оренбургской области в MAX.

По данным ведомства, ранее соседи поссорились из-за громкой музыки. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру к подозреваемой и предложил выпить вместе и помириться. Женщина согласилась.

Во время распития между ними произошел словесный конфликт, в ходе злоумышленница ножом нанесла потерпевшему один удар в область живота говорится в сообщении МВД

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Фигурантку отпустили под подписку о невыезде.