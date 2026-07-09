Москва9 июлВести.В Оренбурге 27-летнюю женщину задержали после того, как она ударила 35-летнего соседа ножом в живот. Об этом сообщает управление МВД России по Оренбургской области в MAX.
По данным ведомства, ранее соседи поссорились из-за громкой музыки. Через некоторое время мужчина пришел в квартиру к подозреваемой и предложил выпить вместе и помириться. Женщина согласилась.
Во время распития между ними произошел словесный конфликт, в ходе злоумышленница ножом нанесла потерпевшему один удар в область животаговорится в сообщении МВД
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Фигурантку отпустили под подписку о невыезде.