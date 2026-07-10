Москва10 июлВести.Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника полиции в Нижнем Новгороде, сообщил в СУ СК России по Нижегородской области.
ЧП произошло в минувший четверг, 9 июля, около одного из домов на улице Старых Производственников.
По данным следствия,… обвиняемая… нанесла удар ножом в область шеи участковому уполномоченному полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностейговорится в заявлении ведомства в MAX
После нападения женщина скрылась, однако была задержана в кратчайшие сроки, в настоящее время фигурантка находится под стражей. Пострадавшему полицейскому потребовалась госпитализация.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, расследование продолжается.