Дело возбудили после нападения женщины с ножом на участкового в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщина ударила участкового ножом в шею, возбуждено дело Дело возбудили после нападения женщины с ножом на участкового в Нижнем Новгороде

Москва10 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника полиции в Нижнем Новгороде, сообщил в СУ СК России по Нижегородской области.

ЧП произошло в минувший четверг, 9 июля, около одного из домов на улице Старых Производственников.

По данным следствия,… обвиняемая… нанесла удар ножом в область шеи участковому уполномоченному полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей говорится в заявлении ведомства в MAX

После нападения женщина скрылась, однако была задержана в кратчайшие сроки, в настоящее время фигурантка находится под стражей. Пострадавшему полицейскому потребовалась госпитализация.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, расследование продолжается.