Москва13 июлВести.В Нижнем Новгороде 13 июля от полученного ножевого ранения скончался полицейский. Несколькими днями ранее его атаковала местная жительница, сообщает ГУ МВД России по региону.
Нападение на сотрудника полиции произошло 9 июля во время выполнения им своих служебных обязанностей. Его ранили в шею. В результате удара ножом злоумышленница, проходящая свидетельницей по уголовному делу, была задержана.
13 июля 2026 года капитан полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице после полученного ножевого ранениянаписано в канале регионального МВД
Полицейский служил в органах внутренних дел более 9 лет. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок. Им будет оказана помощь.