В Нижнем Новгороде скончался полицейский, которого с ножом атаковала женщина Атакованный жительницей Нижнего Новгорода полицейский скончался от ранения

Москва13 июл Вести.В Нижнем Новгороде 13 июля от полученного ножевого ранения скончался полицейский. Несколькими днями ранее его атаковала местная жительница, сообщает ГУ МВД России по региону.

Нападение на сотрудника полиции произошло 9 июля во время выполнения им своих служебных обязанностей. Его ранили в шею. В результате удара ножом злоумышленница, проходящая свидетельницей по уголовному делу, была задержана.

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Полицейский служил в органах внутренних дел более 9 лет. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок. Им будет оказана помощь.