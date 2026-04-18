Москва18 апрВести.В оренбургском Новотроицке простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, которого убил преступник во время задержания, сообщает ИС "Вести".
Проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек. Его коллеги рассказали, что он был добрым и отзывчивым.
Хороший парень, добрый, порядочный. По службе, да, познакомились. Можно было положиться..., спину прикроетсказал коллега Артур Юсупов
Еще одна коллега погибшего отметила, что он был надежным человеком
Очень отзывчивый, никогда не бросил бы в бедеотметила коллега погибшего
Инцидент произошел 16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области. Сотрудники отдела полиции №3 межмуниципального управления МВД РФ "Орское" прибыли туда, чтобы задержать человека, объявленного в федеральный розыск. Заметив стражей порядка, злоумышленник начал стрелять. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения.
Позже стало известно, что старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин погиб в свой день рождения, он недавно вернулся из зоны спецоперации. У офицера остался четырехлетний сын.
Злоумышленник, стрелявший в полицейских, был задержан 18 апреля.