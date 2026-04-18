"Хороший был парень": сотни жителей Новотроицка простились с убитым полицейским

Сотни жителей оренбургского Новотроицка пришли проститься с убитым полицейским "Хороший был парень": сотни жителей Новотроицка простились с убитым полицейским

Москва18 апр Вести.В оренбургском Новотроицке простились со старшим лейтенантом полиции Никитой Гнусиным, которого убил преступник во время задержания, сообщает ИС "Вести".

Проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек. Его коллеги рассказали, что он был добрым и отзывчивым.

Хороший парень, добрый, порядочный. По службе, да, познакомились. Можно было положиться..., спину прикроет сказал коллега Артур Юсупов

Еще одна коллега погибшего отметила, что он был надежным человеком

Очень отзывчивый, никогда не бросил бы в беде отметила коллега погибшего

Инцидент произошел 16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области. Сотрудники отдела полиции №3 межмуниципального управления МВД РФ "Орское" прибыли туда, чтобы задержать человека, объявленного в федеральный розыск. Заметив стражей порядка, злоумышленник начал стрелять. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

Позже стало известно, что старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин погиб в свой день рождения, он недавно вернулся из зоны спецоперации. У офицера остался четырехлетний сын.

Злоумышленник, стрелявший в полицейских, был задержан 18 апреля.