Прокуратура взяла на контроль дело о нападении на полицейских в Аккермановке

Москва16 апр Вести.Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после нападения на полицейских, сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Контроль будет осуществляться сотрудниками прокуратуры Новотроицка.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил прокуратуре г. Новотроицка взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 317 УК РФ говорится в заявлении, опубликованном надзорным ведомством в мессенджере MAX

Ранее сообщалось что в четверг, 16 апреля, полицейские приехали в поселок Аккермановка Новотроицка Оренбургской области для задержания гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Преступник открыл огонь по полицейским и скрылся. Один из стражей порядка погиб, трое его коллег получили ранения и были госпитализированы.

По данным МВД, в стражей порядка мог стрелять Сергей Басалаев 1974 года рождения. В полиции сообщили, что мужчина вооружен автоматическим огнестрельным оружием и может передвигаться на грузовике с кабиной белого цвета.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, расследование ведет Следственный комитет.