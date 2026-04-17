Автомобиль разыскиваемого за нападение на полицейских нашли под Новотроицком

Москва17 апр Вести.Автомобиль мужчины, разыскиваемого за стрельбу в полицейских, обнаружили у поселка Белошапка в Оренбуржье. Об этом сообщила администрация города Новотроицка в мессенджере MAX.

16 апреля в Аккермановке в результате нападения погиб сотрудник полиции, еще трое получили ранения. Преступник скрылся.

Жителей просят ограничить посещение Белошапки, Губерли, Старой Губерли и Хабарного. Отмечается, у подозреваемого может быть при себе огнестрельное оружие.

Поиски злоумышленника продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.