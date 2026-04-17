В поисках напавшего на полицейских в Оренбуржье задействованы спецназ и вертолет

Москва17 апр Вести.На востоке Оренбуржья продолжают искать вооруженного злоумышленника, который накануне при попытке задержания убил одного и ранил троих полицейских, сообщает областное УМВД.

Ранее сообщалось, что поиски ведутся у села Белошапка, где преступник бросил свой автомобиль и, предположительно, скрылся в гористой местности.

В мероприятиях по его поиску задействован вертолет Росгвардии и другие технические средства говорится в сообщении полиции Оренбуржья в мессенджере MAX

Район поисков, к которым также привлечены кинологи с собаками, оцеплен. На возможных путях отхода опасного преступника выставлены экипажи, ограничен доступ в четыре села.