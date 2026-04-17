Москва17 апрВести.На востоке Оренбуржья продолжают искать вооруженного злоумышленника, который накануне при попытке задержания убил одного и ранил троих полицейских, сообщает областное УМВД.
Ранее сообщалось, что поиски ведутся у села Белошапка, где преступник бросил свой автомобиль и, предположительно, скрылся в гористой местности.
В мероприятиях по его поиску задействован вертолет Росгвардии и другие технические средстваговорится в сообщении полиции Оренбуржья в мессенджере MAX
Район поисков, к которым также привлечены кинологи с собаками, оцеплен. На возможных путях отхода опасного преступника выставлены экипажи, ограничен доступ в четыре села.