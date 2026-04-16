Москва16 апрВести.Трое полицейских, которые были ранены в результате нападения вооруженного преступника, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Ранее сообщалось, что при задержании лица, находившегося в федеральном розыске, подозреваемый убил одного и ранил трех полицейских из МУ МВД России "Орское". Инцидент произошел днем 16 апреля в поселке Аккермановка.
Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.