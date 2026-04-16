Трое полицейских, раненых в Оренбуржье, находятся в стабильно тяжелом состоянии

Трое раненых полицейских из Оренбуржья находятся в стабильно тяжелом состоянии Трое полицейских, раненых в Оренбуржье, находятся в стабильно тяжелом состоянии

Москва16 апр Вести.Трое полицейских, которые были ранены в результате нападения вооруженного преступника, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Ранее сообщалось, что при задержании лица, находившегося в федеральном розыске, подозреваемый убил одного и ранил трех полицейских из МУ МВД России "Орское". Инцидент произошел днем 16 апреля в поселке Аккермановка.

Трое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии сообщили агентству в пресс-службе губернатора региона

Злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.