Возбуждено дело после нападения на полицейских в Оренбургской области

Москва16 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

Предварительно установлено, что сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России "Орское" приехали в поселок Аккермановка города Новотроицка, чтобы задержать гражданина, находящегося в федеральном розыске.

В ходе задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Один сотрудник полиции погиб, трое его коллег получили ранения и были госпитализированы. Злоумышленник скрылся, ведутся его поиски.

По данным МВД, в стражей порядка стрелял Сергей Басалаев 1974 года рождения. Он может передвигаться на грузовом автомобиле с кабиной белого цвета и иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.