Москва16 апрВести.Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа.
Предварительно установлено, что сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России "Орское" приехали в поселок Аккермановка города Новотроицка, чтобы задержать гражданина, находящегося в федеральном розыске.
В ходе задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружияговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Один сотрудник полиции погиб, трое его коллег получили ранения и были госпитализированы. Злоумышленник скрылся, ведутся его поиски.
По данным МВД, в стражей порядка стрелял Сергей Басалаев 1974 года рождения. Он может передвигаться на грузовом автомобиле с кабиной белого цвета и иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.