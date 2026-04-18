Задержанный в Оренбуржье мужчина признался в нападении на полицейских

Москва18 апр Вести.Злоумышленник, задержанный в Оренбургской области, признался в том, что совершил нападение на полицейских. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

На опубликованных кадрах сотрудники правоохранительных органов спрашивают у мужчины: "Что совершили?"

Вооруженное сопротивление при задержании отвечает он

Столкновение с правоохранителями у Сергея Басалаева произошло в четверг, 16 апреля. Сотрудники МВД попытались его задержать, но он открыл стрельбу, в результате которой один полицейский погиб, трое получили серьезные ранения.

Суд принял решение заключить Басалаева под стражу.