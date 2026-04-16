Опубликовано видео с места расстрела полицейских в Оренбургской области

ИС "Вести" публикует первые кадры с места нападения на полицейских в Оренбуржье

Москва16 апр Вести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры с места расстрела сотрудников полиции в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 16 апреля в поселке Аккермановка. Стражи правопорядка приехали в населенный пункт, чтобы арестовать гражданина, находящегося в федеральном розыске.

При попытке задержания злоумышленник открыл огонь, ему удалось ранить трех и убить одного полицейского, а затем скрыться с места преступления.

Позднее МВД раскрыло личность преступника - за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Сергей Басалаев 1974 года рождения. Ведется его розыск.

По данным регионального УМВД России, подозреваемый передвигается на грузовом автомобиле "ГАЗон" с кабиной белого цвета, возможный государственный регистрационный номер транспортного средства - н "-851-" 102 регион.

В случае обнаружения автомобиля в полиции просили незамедлительно сообщить по телефонам (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02 или 112.