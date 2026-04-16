Москва16 апрВести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры с места расстрела сотрудников полиции в Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 16 апреля в поселке Аккермановка. Стражи правопорядка приехали в населенный пункт, чтобы арестовать гражданина, находящегося в федеральном розыске.
При попытке задержания злоумышленник открыл огонь, ему удалось ранить трех и убить одного полицейского, а затем скрыться с места преступления.
Позднее МВД раскрыло личность преступника - за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Сергей Басалаев 1974 года рождения. Ведется его розыск.
По данным регионального УМВД России, подозреваемый передвигается на грузовом автомобиле "ГАЗон" с кабиной белого цвета, возможный государственный регистрационный номер транспортного средства - н "-851-" 102 регион.
В случае обнаружения автомобиля в полиции просили незамедлительно сообщить по телефонам (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02 или 112.