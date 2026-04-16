В МВД раскрыли личность убийцы полицейского в Оренбургской области

Москва16 апр Вести.За совершение особо тяжкого преступления в Оренбургской области разыскивается Сергей Басалаев 1974 года рождения, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, подозреваемый передвигается на грузовом автомобиле "ГАЗон" с кабиной белого цвета, возможный государственный регистрационный номер транспортного средства - н "-851-" 102 регион.

Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram

В полиции попросили в случае обнаружения фигуранта незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области по телефонам (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02 или 112.

Как сообщалось ранее, в поселке Аккермановка Оренбургской области преступник расстрелял полицейских. Один страж порядка погиб, трое коллег получили ранения и были госпитализированы.

Известно, что полицейские приехали в населенный пункт, чтобы задержать гражданина, находящегося в федеральном розыске.