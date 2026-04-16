Mash: убийца полицейского из Оренбуржья увлекался знахарством и шил одежду

Москва16 апр Вести.Сергей Басалаев, разыскиваемый за убийство полицейского в Оренбургской области, шил одежду на заказ, а также увлекался знахарством, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 51-летний мужчина с 2004 по 2018 год занимался ремонтом техники и одежды. Кроме того, он неоднократно брал займы в МФО, которые потом взыскивали с него через суд.

Басалаев зарабатывал как мог — продавал не только снадобья, но и одежду, которую сам шил сказано в публикации

В четверг, 16 апреля, Сергей Басалаев при задержании в поселке Аккермановка из автомата обстрелял полицейских, а затем скрылся с оружием на грузовом автомобиле "ГАЗон". В результате один полицейский погиб, трое ранены и находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Басалаев находится в федеральном розыске.

По данным регионального УМВД России, подозреваемый передвигается на автомобиле с кабиной белого цвета, возможный государственный регистрационный номер транспортного средства - н "-851-" 102 регион. В случае обнаружения автомобиля в полиции просили незамедлительно сообщить по телефонам (3532) 79-02-01, 79-02-03, 02 или 112.

