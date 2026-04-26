Москва26 апрВести.Предполагаемый убийца менеджера девелоперской компании на Верейской улице в Москве в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством полицейского, сообщает Baza.
По информации Telegram-канала, в 2010 году мужчина подкрался к сотруднику полиции со спины и отнял автомат с патронами, приставив ему нож к горлу.
Преступнику удалось скрыться, несколько лет он находился в федеральном розыске. Но в итоге попался и отправился в мордовскую колонию на 4 годаговорится в публикации
После выхода из колонии он переехал в Москву, подрабатывая грузоперевозками и ремонтными работами. Мужчина набрал долгов на 730 тысяч рублей.
В ходе обысков в квартире у подозреваемого нашли большую коллекцию холодного оружия, в том числе японские мечи, мачете, ножи.
Возбуждено уголовное дело.