Baza: мужина, зарезавший менеджера стройкомпании в Москве, ранее был судим Baza: зарезавший менеджера стройкомпании в Москве был судим

Москва26 апр Вести.Предполагаемый убийца менеджера девелоперской компании на Верейской улице в Москве в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством полицейского, сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, в 2010 году мужчина подкрался к сотруднику полиции со спины и отнял автомат с патронами, приставив ему нож к горлу.

Преступнику удалось скрыться, несколько лет он находился в федеральном розыске. Но в итоге попался и отправился в мордовскую колонию на 4 года говорится в публикации

После выхода из колонии он переехал в Москву, подрабатывая грузоперевозками и ремонтными работами. Мужчина набрал долгов на 730 тысяч рублей.

В ходе обысков в квартире у подозреваемого нашли большую коллекцию холодного оружия, в том числе японские мечи, мачете, ножи.

Возбуждено уголовное дело.