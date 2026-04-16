Москва16 апрВести.На территории Оренбургской области идут поиски вооруженного преступника, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По данным ведомства, сотрудники полиции из МУ МВД России "Орское" выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске.
Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружияговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале УМВД
Один из стражей порядка погиб, трое его коллег были ранены. Преступнику удалось скрыться.