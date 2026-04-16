В МВД рассказали о погибшем в Оренбургской области оперативнике

В МВД раскрыли личность погибшего в Оренбургской области оперативника В МВД рассказали о погибшем в Оренбургской области оперативнике

Москва16 апр Вести.В УМВД России по Оренбургской области раскрыли личность полицейского, погибшего в поселке Аккермановка Новотроицка.

По данным ведомства, в результате нападения погиб старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин.

Он проходил службу в должности оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России "Орское".

Ему было 28 лет, родился 16.04.1998 года в городе Новотроицк. Пришел служить в полицию в августе 2021 года говорится в заявлении, опубликованном УМВД в мессенджере MAX

Сначала Никита Гнусин работал участковым, а затем стал оперативником. У погибшего сотрудника полиции остался четырехлетний сын.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 апреля, полицейские приехали в поселок Аккермановка, чтобы задержать гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Преступник открыл огонь по стражам порядка, убив полицейского и ранив трех его коллег.

В МВД сообщили, что по силовикам стрелял Сергей Басалаев 1974 года рождения, сейчас его ищут.