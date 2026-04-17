Убивший полицейского под Оренбургом мог скрыться в горной местности

Москва17 апр Вести.Вооруженный злоумышленник, убивший накануне в поселке Аккермановка одного полицейского и ранивший троих правоохранителей, предположительно, скрылся в гористой местности, сообщает УМВД по Оренбургской области.

Оперативно-разыскные и поисковые мероприятия подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления продолжаются у села Белошапка, где он бросил автомобиль.

Вооруженный злоумышленник, предположительно, скрылся в гористой местности. … В мероприятиях задействован вертолет Росгвардии и другие технические средства говорится в публикации полиции Оренбуржья

Местность в этом районе оцеплена, на возможных путях отхода выставлены экипажи, привлечены полицейские из близлежащих районов, задействованы кинологи.