Москва17 апр Вести.В Оренбургской области ввели ограничения на посещение четырех населенных пунктов из-за разыскиваемого вооруженного мужчины. Об этом сообщила администрация Новотроицка в мессенджере MAX.Отмечается, что подозреваемый может иметь при себе огнестрельное оружие.

Уважаемые новотройчане! Убедительная просьба!!! Ограничить свое посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. говорится в публикации администрации

Самостоятельных попыток задержания предпринимать не следует. При обнаружении или получении любой информации необходимо незамедлительно позвонить в дежурную часть УМВД по Оренбургской области: 3532) 79-02-01, 79-02-03 либо по телефонам 02, 112.

16 апреля в Аккермановке в результате нападения погиб сотрудник полиции, еще трое получили ранения. Автомобиль преступника обнаружили у поселка Белошапка. Поиски злоумышленника продолжаются.