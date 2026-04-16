Москва16 апр Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования близким сотрудника полиции, погибшего при задержании вооруженного преступника.

ЧП произошло в четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка, куда полицейские прибыли для задержания фигуранта, находящегося в федеральном розыске.

Злоумышленник отрыл огонь по силовикам, убив полицейского и ранив трех его коллег.

Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем написал в мессенджере MAX глава региона

В настоящее время пострадавшим стражам порядка оказывают медицинскую помощь. Преступник скрылся, ведутся его поиски.