Москва16 апрВести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования близким сотрудника полиции, погибшего при задержании вооруженного преступника.
ЧП произошло в четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка, куда полицейские прибыли для задержания фигуранта, находящегося в федеральном розыске.
Злоумышленник отрыл огонь по силовикам, убив полицейского и ранив трех его коллег.
Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаемнаписал в мессенджере MAX глава региона
В настоящее время пострадавшим стражам порядка оказывают медицинскую помощь. Преступник скрылся, ведутся его поиски.