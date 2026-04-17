Солнцев рассказал о состоянии полицейских, раненых преступником под Оренбургом Солнцев: состояние двух раненых преступником полицейских улучшилось

Москва17 апр Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о состоянии полицейских, которые были ранены вчера при задержании находящегося в федеральном розыске преступника в поселке Аккермановка.

Состояние двоих пострадавших, по его словам, улучшилось.

Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи написал Солнцев в мессенджере MAX

Глава региона заверил, что семье старшего лейтенанта, который погиб при задержании преступника, будет оказана вся необходимая помощь. По словам Солнцева, с его семьей уже связались.

Он также подтвердил появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что полицейский погиб в свой день рождения.

Накануне полицейские выехали в поселок Аккермановка для задержания находящегося в федеральном розыске лица. Увидев правоохранителей, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Один страж порядка погиб, трое получили ранения. Преступнику удалось скрыться, его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.