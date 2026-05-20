Москва20 мая Вести.Бывший участник банды, на счету которой 16 убийств, Семен Ермолинский после побега от правосудия публиковал фантастические романы под чужим именем. Об этом сообщается в материале журналиста Андрея Горбунова в KP.RU.

В публикации говорится, что 15 лет назад в Екатеринбурге орудовала группа убийц, нападавшая на прохожих по ночам. Над жертвами издевались, расстреливали, закалывали ножами и забивали молотками, после чего забирали деньги и банковские карты. Постепенно участников банды начали задерживать.

Как только арестовали Василия Федоровича, Ермолинский понял, что скоро придут и за ним. Поэтому быстро собрал чемодан и улетел в Алжир сказал начальник уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев

По данным расследования, Ермолинский был единственным из членов банды, кому удалось скрыться. В 2012 году, когда начались аресты соучастников, он покинул Россию, а затем, по информации Международной организации уголовной полиции (Интерпол), перебрался из Африки в неизвестном направлении.

В публикации отмечается, что в состав группировки входили люди из вполне обеспеченных семей: главарь банды Василий Федорович – юрист, его отец был зампрокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, мать – профессор Уральской консерватории.

Даниил Поташников – бизнесмен, сын топ-менеджера известной госкомпании. Семен Ермолинский учился на авиаприборостроителя, его отец – прославленный ленинградский шахматист-эмигрант Алексей Ермолинский, чемпион США и бронзовый призер всемирной шахматной Олимпиады.

Кроме того, в банде были полицейский, бухгалтер и даже сын высокопоставленного сотрудника губернатора Свердловской области. Некоторые участники вели блоги, где в подробностях описывали совершенные расправы, выдавая их за художественный вымысел. До поры, до времени подписчики восторгались их фантазией и требовали продолжения жестоких рассказов. А потом оказалось, что все эти сюжеты – не вымысел, а практически готовые уголовные дела.

Особо опасного беглеца Семена Ермолинского 1987 года рождения разыскивали по всей России. В 2017 году полиция объявила награду в 1 миллион рублей за любую информацию о местонахождении преступника.

Ермолинский был единственным членом ОПГ не из Свердловской области. Он приехал на Урал из Петербурга на соревнования по ножевому бою, а заодно погостить у своего друга – юриста Василия Федоровича.

Была информация, что он сбежал на Украину, вступил в нацбатальон и воюет теперь на стороне противника. Как выяснилось, беглец, действительно, затаился совсем неподалеку – в одной из бывших советских республик.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что Ермолинский в родном Питере торговал боевыми ножами. Когда он почувствовал, что полиция идет за ним следом, он объявил своим постоянным клиентам, что со дня на день ожидается превосходная партия уникальных боевых ножей, но весь товар по предоплате.

Собрав с наивных покупателей пару миллионов рублей, беглец нелегально перебрался в Белоруссию. В Минске убийца приобрел поддельные документы и снял небольшую квартиру на окраине города, став Андреем Миллером. Там он развил бурную деятельность в интернете, стал сотрудничать с интернет-изданием, которое публиковало его книги. Позже Ермолинский заболел ковидом и скончался из-за осложнений в своей квартире.