Москва20 апрВести.В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ОБНОН Кировского РУВД Владислава Соболя. Его признали виновным в организации преступной группировки и совершении 11 убийств. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года, окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима…говорится в сообщении
Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.
По материалам суда, осенью 1999 года члены ОПГ, в которую входили действующие сотрудники милиции, совершили убийства трех человек в лесном массиве, пытаясь получить информацию о наркоторговцах.
Летом 2000 года преступники убили заявителя и свидетелей. Также ОПГ совершала разбойные нападения и занималась незаконным оборотом оружия.
Ранее приговор Соболю был вынесен в сентябре 2025 года, но Свердловский областной суд отменил его. Приговор был обжалован осужденным и направлен прокурору для устранения недостатков.