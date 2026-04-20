На Урале лидера ОПГ экс-милиционеров приговорили к 16 годам колонии

Москва20 апр Вести.В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ОБНОН Кировского РУВД Владислава Соболя. Его признали виновным в организации преступной группировки и совершении 11 убийств. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года, окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима… говорится в сообщении

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.

По материалам суда, осенью 1999 года члены ОПГ, в которую входили действующие сотрудники милиции, совершили убийства трех человек в лесном массиве, пытаясь получить информацию о наркоторговцах.

Летом 2000 года преступники убили заявителя и свидетелей. Также ОПГ совершала разбойные нападения и занималась незаконным оборотом оружия.

Ранее приговор Соболю был вынесен в сентябре 2025 года, но Свердловский областной суд отменил его. Приговор был обжалован осужденным и направлен прокурору для устранения недостатков.