Москва1 июн Вести.Павел Христев, лидер банды, участники которой занимались похищениями и убийствами людей, не признает вину по уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

Христев и другие активные члены банды, находящиеся на скамье подсудимых, вину в совершении тех деяний, которые им вменяются следствием, не признаю говорится в сообщении

Банда, состоявшая из представителей силовых структур, с 1998 года промышляла убийствами и разбоем. На скамье подсудимых оказались Александр и Павел Христевы, Алексей Алпатов, Сергей Анисимов, Сергей Волостных, Дмитрий Кушаков, Владимир Новгородов, Ирина Егорова, Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов.

Они заявили, что познакомились с другими обвиняемыми, уже когда дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Участникам банды предъявлены обвинения в убийствах, разбое, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, незаконном обороте наркотических веществ, а также в бандитизме (статьи 105, 162, 167, 222, 222.1, 228, 209 УК РФ).

Дело рассматривается в закрытом от журналистов режиме для обеспечения безопасности участников процесса.