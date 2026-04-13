Москва13 апр Вести.Информация о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти лишился зрения в волгоградской колонии не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой считается одним из самых громких преступлений в современной истории России.

Всего с 1998 по 2010 годы участниками банды Цапков были убиты 19 человек.

Сам Сергей Цапок был приговорен к пожизненному лишению свободы, но в 2014 году скончался от болезни в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, позднее срок сократили на два месяца.