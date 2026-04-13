Москва13 апр Вести.Один из главарей ОПГ «Цапки», совершавших убийства в станице Кущевской Краснодарского края в 1998-2010 годах, почти ослеп, находясь в колонии. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, зрение Вячеслава Цеповяза, который был правой рукой главаря ОПГ Сергея Цапка, начало ухудшаться еще несколько лет назад, и родственники передали ему в колонию очки для коррекции. Как выяснилось, они купили их без назначения окулиста, что только усугубило ситуацию.

Недавно администрация ИК-26 Волгоградской области отстранила Цеповяза от работы. Заключенного больше не подпускают к станкам, так как он не видит мелкие детали говорится в публикации

Родственники надеются, что Цеповяза выпустят раньше срока по состоянию здоровья и что он сможет вернуться в станицу Кущевскую, где когда-то орудовала его банда. Однако пока никто не подавал ходатайство на УДО. Близкие осужденного сосредоточились на том, чтобы добиться повторного обследования и операции по коррекции зрения.