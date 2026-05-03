Москва3 маяВести.Суд в Оренбургской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) родственников, отбывающих пожизненный срок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, об УДО просили два брата, осужденные за убийство шести человек с особой жестокостью.
В прокуратура напомнили, что братья создали банду и в 1997 году напали на семью с целью ограбления. Были убиты шесть человек, в том числе – дети.
Мужчины настаивали на своем исправлении, проведя более 25 лет в местах лишения свободысказано в сообщении
Сотрудник прокуратуры, присутствовавший на заседании суда, отметил, что родственники не раз нарушали порядок отбывания наказания, что свидетельствует о "недостижении исправления и социальной справедливости".
В итоге суд отказал в УДО осужденным за убийство шести человек.