В Оренбуржье суд отказал в УДО братьям, убившим семью из шести человек

В Оренбуржье отказали в УДО по делу об убийстве семьи из шести человек В Оренбуржье суд отказал в УДО братьям, убившим семью из шести человек

Москва3 мая Вести.Суд в Оренбургской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) родственников, отбывающих пожизненный срок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, об УДО просили два брата, осужденные за убийство шести человек с особой жестокостью.

В прокуратура напомнили, что братья создали банду и в 1997 году напали на семью с целью ограбления. Были убиты шесть человек, в том числе – дети.

Мужчины настаивали на своем исправлении, проведя более 25 лет в местах лишения свободы сказано в сообщении

Сотрудник прокуратуры, присутствовавший на заседании суда, отметил, что родственники не раз нарушали порядок отбывания наказания, что свидетельствует о "недостижении исправления и социальной справедливости".

В итоге суд отказал в УДО осужденным за убийство шести человек.