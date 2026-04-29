Бывший свердловский опер получил 15 лет колонии за убийства 25-летней давности Суд в Екатеринбурге приговорил к 15 годам бывшего опера за заказные убийства

Москва29 апр Вести.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 57-летнего Владимира Семенюка, бывшего оперуполномоченного местного УВД, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов Свердловской области в мессенджере MAX.

Подсудимый был признан виновным в убийстве не менее пяти человек в составе банды в 1999‑2000 годах.

По данным следствия, 8 июня 2000 года Семенюк с сообщниками расстреляли трех человек в Кировском районе Екатеринбурга. Причем сотрудник полиции выстрелил в одного из них не менее восьми раз. Пули попали в грудь и голову жертвы. В октябре того же года он убил другого человека, в ноябре – еще одного. Позднее банда организовала разбойное нападение на коммерсанта, который на хотел отдавать крупную сумму денег. Семенюк расстрелял мужчину и его спутницу.

Обвиняемый был задержан только в мае 2024 года. Он заключил досудебное соглашение со следствием, дал подробные признательные показания и добровольно возместил моральный вред потерпевшим. Суд счел это, равно как и наличие малолетнего ребенка, смягчающими обстоятельствами. Применение оружия было признано отягчающим фактором.

Приговором суда Владимир Семенюк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции закона от 09.07.1999 г.). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (по совокупности с приговором от 21.09.2005) окончательно – 15 лет лишения свободы говорится в публикации

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.