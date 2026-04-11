Москва11 апр Вести.В Свердловской области СК возбудил возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Как сообщает ведомство в MAX, они подозреваются об организации и участии в преступном сообществе.

По материалам следствия, уроженец города Нижнего Тагила вместе с соучастниками создал преступное сообщество с четкой организационной структурой и распределением преступных ролей каждого из участников.

В период с 1997 года участниками преступного сообщества был совершен ряд преступлений, в их числе эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией (в том числе с участием несовершеннолетних) говорится в сообщении

Один из фигурантов также проходит по статье о совершении умышленных убийств. В августе 1994 года на городском пляже в Нижнем Тагиле он убил двух мужчин и покушался на жизнь женщины.

Деятельность преступной группы продолжалась до ноября 2025 года, когда был арестован ее лидер.

В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.