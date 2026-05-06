На Урале вынесен приговор по делу о смертельном отравлении спиртным

На Урале вынесен приговор за незаконный оборот спиртного На Урале вынесен приговор по делу о смертельном отравлении спиртным

Москва6 мая Вести.В Свердловской области оглашен приговор шести фигурантам по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, повлекшем гибель девяти жителей РФ. Об этом в MAX сообщил Следком.

По данным следствия, с февраля 2019 по декабрь 2021 года фигуранты занимались незаконным оборотом спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих качество продукта. Подсудимые наладили ее приобретение, хранение и сбыт.

При этом с сентября по декабрь 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму, и являющаяся опасной для жизни и здоровья человека говорится в сообщении

В результате употребления данной продукции пострадали 14 человек, 9 из них скончались.

Шестерых мужчин суд приговорил к 5,5-9 годам исправительной колонии общего режима. Трое женщин-реализаторов осуждены условно на срок от 3 лет до 4 лет с испытательным сроком от 2 до 3 лет.