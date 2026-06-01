Участники ОПС пойдут под суд в Ульяновске за производство поддельного лимонада

Москва1 июн Вести.В Ульяновской области восемь участников преступного сообщества предстанут перед судом по делу о незаконном производстве популярных безалкогольных напитков. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие установило, что с июня 2023 года по январь 2025 года в области члены ОПС занимались изготовлением контрафактных напитков под видом популярных безалкогольных напитков зарубежного производства.

В ходе следствия изъято свыше 140 тысяч бутылок контрафактной продукции, на которую были нанесены этикетки известных зарубежных производителей. Оценка стоимости немаркированной продукции превышает 11 миллионов рублей сказано в сообщении

Было возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе, незаконное производстве и сбыте немаркированных продовольственных товаров, незаконном использовании чужого товарного знака.

На время следствия суд арестовал шестерых обвиняемых, еще двоих отправили под домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.