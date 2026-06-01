Подпольный цех по производству водки, коньяка и виски ликвидировали в Ленобласти

В Ленобласти ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя Подпольный цех по производству водки, коньяка и виски ликвидировали в Ленобласти

Москва1 июн Вести.Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельности подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Ломоносовском районе Ленинградской области, задержаны три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Двое местных жителей и приезжий из ближнего зарубежья в деревне Пески наладили работу цеха по изготовлению алкоголя, оснастив его специализированным оборудованием для смешивания жидкостей и автоматизированной линией для розлива напитков. Оперативники обнаружили и изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового к продаже спиртного.

Продукция была разлита по бутылкам, оклеенным этикетками известных производителей водки, коньяка и виски. Обязательные акцизные марки на них отсутствовали пояснили в МВД

Также выяснилось, что сообщники использовали помещение грузового терминала в поселке Шушары как склад для хранения нелегального товара. В прицепе припаркованной там фуры оперативники обнаружили 26 еврокубов сырья для изготовления поддельного алкоголя.

В общей сложности было изъято порядка 30 тонн спирта и свыше 20 тысяч литров подготовленных к сбыту немаркированных спиртных напитков.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения.