В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли свыше 250 тыс. литров спирта В Нижнем Новгороде пресечена нелегальная реализация спирта

Москва2 июн Вести.Полиция пресекла нелегальную деятельность фиктивного склада в Нижнем Новгороде. На нем занимались реализацией спиртосодержащей продукции под видом лосьонов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 250 000 литров спирта.

Спирт под видом лосьона реализовывался в Рязанской, Курской, Тульской областях и Пермском крае написано в канале Волк в MAX

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, а также ст. 187 УК РФ. Задержаны 9 подозреваемых. Расследование дела продолжается.