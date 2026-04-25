Москва25 апрВести.В Новосибирске полицейские изъяли из оборота более 48 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Обыски прошли на складе в Северном проезде, в них приняли участие сотрудники Росалкогольтабакоконтроля при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В Новосибирске полицейские изъяли из оборота крупную партию контрафактного алкоголя… свыше 48 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму более 4,5 млн рублейговорится в Telegram-канале ведомства
По данным правоохранителей, всю немаркированную продукцию планировали сбыть. Возбуждено уголовное дело.