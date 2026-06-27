Полицейские в Новосибирске изъяли 774 единицы нелегальной табачной продукции МВД: в Новосибирске пресечена продажа нелегальной никотиносодержащей продукции

Москва27 июн Вести.Полицейские в Новосибирске выявили правонарушения в сфере реализации табачной продукции, стражи порядка изъяли 774 единицы нелегальных сигарет, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В одной из торговых точек на улице Станиславского полицейские изъяли 774 единицы нелегальной немаркированной никотиносодержащей продукции отмечается в сообщении

Изъятая продукция направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причастные к противоправному деянию и каналы поставки контрафактной продукции.