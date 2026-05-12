Крупную партию нелегального алкоголя и табака обнаружили в Псковской области

Москва12 мая Вести.Псковские таможенники нашли склад с нелегальной табачной и алкогольной продукцией, сообщили ИС "Вести" в пресс-службе ФТС России. Изъято 224 тысяч пачек сигарет и 500 коробок алкоголя на общую сумму 37 млн рублей.

Табачные изделия были сделаны в Республике Беларусь. На всех пачках отсутствовали акцизные марки и необходимая маркировка. Стоимость партии оценивается в 34 млн рублей.

Стоимость коробок с водкой, коньяком, виски и текилой без акцизных марок и с признаками подделки может превышать 3 млн рублей.

Алкоголь передан сотрудникам УМВД России по Псковской области для принятия процессуальных решений отмечается в сообщении

Также на складе обнаружены 5-литровые пластиковые бутыли, в которых предположительно находится спирт.