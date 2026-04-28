Немаркированные вейпы на 2,5 млн рублей изъяла из оборота полиция Красноярска

Полиция Красноярска изъяла немаркированные вейпы на 2,5 млн рублей Немаркированные вейпы на 2,5 млн рублей изъяла из оборота полиция Красноярска

Москва28 апр Вести.Немаркированную никотиносодержащую продукцию на общую сумму 2,5 млн рублей изъяли из незаконного оборота полицейские Красноярска, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

Оперативники установили, что индивидуальный предприниматель хранил и продавал в своей торговой точке электронные сигареты без предусмотренной законодательством маркировки.

Из незаконного оборота оперативники изъяли продукцию на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером отметили в пресс-службе

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о сбыте товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ведется следствие.