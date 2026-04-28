Москва28 апрВести.Немаркированную никотиносодержащую продукцию на общую сумму 2,5 млн рублей изъяли из незаконного оборота полицейские Красноярска, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.
Оперативники установили, что индивидуальный предприниматель хранил и продавал в своей торговой точке электронные сигареты без предусмотренной законодательством маркировки.
Из незаконного оборота оперативники изъяли продукцию на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей, что является особо крупным размеромотметили в пресс-службе
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о сбыте товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ведется следствие.