В Саратовской области на 5 лет запретят розничную продажу вейпов Саратовские депутаты одобрили пятилетний запрет на продажу вейпов

Москва22 июл Вести.В Саратовской области вводится запрет на розничную продажу электронных сигарет, вейпов, жидкостей к ним и никотинсодержащей продукции. Соответствующий законопроект единогласно приняли депутаты областной Думы. Трансляция велась на сайте регионального парламента.

Как сообщил спикер областной Думы Алексей Антонов, в документе предлагается установить на территории Саратовской области полный запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Парламентарий подчеркнул, что вейпы для подростков часто становятся первым шагом к никотину и наносят серьезный вред здоровью.

Законопроект также устанавливает ограничения на продажу табачной и никотиносодержащей продукции в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, пляжах, территориях храмов.