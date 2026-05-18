Mash: у студента из Саратовской области частично отказали легкие из-за вейпа

Москва18 мая Вести.У 19-летнего студента из Саратовской области частично отказали легкие из-за курения вейпа на протяжении 5 лет. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

Отмечается, что юноша уже никогда не сможет полноценно дышать.

[Студента] госпитализировали на скорой помощи в балаковскую больницу с давлением 175/95, сильной одышкой и критически низким уровнем кислорода в крови. Компьютерная томография показала фиброз обоих легких… Вместо живой ткани — плотные рубцы, часть органа навсегда перестала функционировать говорится в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере МАХ

По словам пациента, он начал курить вейп с 14 лет, а родители верили, что это безвредный ароматный пар без никотина.

Информации от официальных подразделений или ведомств по данной теме пока нет.