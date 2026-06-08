Под Красноярском мужчина майнил криптовалюту, не платя за свет, и сгорел Житель Красноярского края похитил электричества на 1,2 млн при майнинге крипты

Москва8 июн Вести.Сообщение о пожаре в нежилом помещении в городе Иланский обернулось уголовным делом о незаконном майнинге криптовалюты и хищении электроэнергии на 1,2 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

В марте 2026 г. пожарные прибыли на тушение возгорания в одном из зданий города. На месте они обнаружили не только последствия короткого замыкания, но и целую криптоферму — 6 ASIC-майнеров, роутер, оборудование для бесперебойного питания и самодельную систему подключения к электросети отметили в сообщении

При этом 46-летний хозяин оборудования подключил его "мимо счетчика". По расчетам энергетиков, с ноября 2025 г. по март 2026 г. объем потребления фермы превысил 97 тыс. кВт⋅ч, а ущерб ресурсоснабжающей организации составил порядка 1,2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.