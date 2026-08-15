Москва15 авг Вести.Заниматься майнингом криптовалюты в России можно даже в тех регионах, где он ограничен, если пользоваться своей собственной генерацией электроэнергии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

Майнить-то не запрещено. Запрещено майнить на энергетических мощностях Российской Федерации, на нашей единой энергосистеме. Если у тебя генерация своя личная, то майнить не запрещено ни капельки. Если ты сам создал генерацию… сам проплатил, сам сделал, то делай что хочешь. А если ты пользуешься энергетическими мощностями единой энергосистемы Российской Федерации, то это запрещено объяснил он

Ранее сообщалось, что с 15 августа в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области начал действовать запрет на майнинг цифровых валют до конца 2032 года. Аналогичные ограничения введены в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично в Иркутской области.