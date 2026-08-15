Запрет на майнинг криптовалют вступил в силу в Москве и области Запрет на майнинг криптовалют в Московском регионе вступил в силу 15 августа

Москва15 авг Вести.Запрет на майнинг цифровых валют заработал в Москве, Подмосковье и некоторых округах Курской области начал работать в субботу, 15 августа, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на постановление на портале правовых актов. Ограничения распространяются в том числе на участие в майнинг-пуле.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 31 декабря 2032 г. Отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощностей из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, отмечало Минэнерго РФ в пояснительной записке к проекту этого постановления написали в агентстве

С прошлого года майнинг запрещен в ряде других регионов. В частности, до 2031 года запрещено добывать криптовалюту в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.