ЦБ РФ позволит неквалифицированным инвесторам операции с тремя криптовалютами Банк России включил в список доступных криптовалют биткоин, Ethereum и USDT

Москва11 авг Вести.В перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Центробанк России включил биткоин (Bitcoin), эфириум (Ethereum) и Tether USDT. Об этом банковский регулятор проинформировал на своем сайте.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать эти криптовалюты у любого посредника – криптообменника, брокера или управляющего, но не более чем на 300 тысяч рублей в год. Замечания к подготовленному проекту постановления Банк России принимает включительно до 24 августа.

Для защиты неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют им будут доступны только наиболее ликвидные из них пояснили в Банке России выбор доступных криптовалют в проект указания

Квалифицированные инвесторы без ограничений смогут покупать все криптовалюты на биржевом и внебиржевом рынках.

Закон "О цифровых валютах и цифровых правах" 4 августа подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он создает рамки правового регулирования оборота криптовалют в России от покупки гражданами до клиринга, биржевых торгов и цифровых депозитариев. С 1 июля 2027 года вступит в силу требование совершать все сделки с криптовалютой лишь через лицензированных посредников.

Нелегальные криптообменники после вступления закона в действие перестроят свою деятельность под консультационные центры, продолжая незаконно распространять криптовалюту, считает член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.