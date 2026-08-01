Москва1 авг Вести.Криптовалюта все еще не может быть использована в качестве платежного средства, однако у граждан появится возможность инвестировать в цифровые деньги. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Он добавил, что в РФ появится лицензированный криптовалютный обменник.

Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством на территории Российской Федерации, соответственно, после принятия, вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. … Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. … Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты заявил Шендерюк-Жидков

Ранее Госдума РФ приняла закон, который легализует обмен криптовалют на российские ценные бумаги. Сделки будет запрещено проводить на основе публичной оферты.