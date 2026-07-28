Москва28 июл Вести.Новые правила авторизации на сайтах, которые запрещают использовать иностранные электронные почтовые ящики для быстрого входа, не ограничивают их использование для регистрации на интернет-ресурсах. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров.

Он добавил, что пользователи все еще могут использовать для регистрации любые сервисы, которые им нравятся, если они не запрещены на территории РФ.

Есть миф о том, что вам теперь запрещено использовать почты от Apple и от Google для того, чтобы регистрироваться на тех или иных сервисах. В этом вас как раз никто не ограничивает, по крайней мере, в текущем законодательстве ограничивают только те компании, которые на своих сайтах размещают формы авторизации через эти сервисы. Вы вольны использовать любую электронную почту, которую вы сочтете нужной. Ну, кроме тех почт, которые так или иначе, в силу там противоправной деятельности, были заблокированы на территории Российской Федерации и чаще всего не использовались. Просто потому что почта с них не доходит на российские серверах и не уходит с них. Все остальное никаких ограничений для обычных граждан не содержит рассказал Бедеров

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой отмены запрета на авторизацию через иностранные сервисы. По его мнению, граждане должны иметь возможность использовать для входа на сайты те способы, которые кажутся им наиболее удобными.