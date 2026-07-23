Минцифры рекомендовало переходить на российские сертификаты безопасности Минцифры посоветовало переходить на российские сертификаты безопасности

Москва23 июл Вести.Российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах. Об этом предупредили Минцифры, порекомендовав пользоваться их сертификатами безопасности.

Отечественные сертификаты помогут сохранить защищенный доступ к онлайн-магазинам, банкам и маркетплейсам.

Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры отметило министерство

В "Яндекс Браузере" уже встроен отечественный сертификат, благодаря чему пользователей не касаются ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров.

Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства говорится в сообщении

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года, корневой и выпускающий сертификаты можно установить как на компьютер, так и на мобильное устройство, напоминает ведомство.