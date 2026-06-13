Москва13 июн Вести.Один из крупнейших в мире центров сертификации, японский GlobalSign, в субботу начал принудительный отзыв SSL-сертификатов у российских сайтов, пишет издание РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, об отзыве сертификатов написал в своем письме гендиректор российского юрлица "Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша" Дмитрий Рыжиков, информацию подтвердили четыре источника на рынке хостинг-провайдеров.

В письме отмечается, что японский сертификационный центр вынужден следовать международным санкционным ограничениям.

В связи с этим глобальный удостоверяющий центр начал процедуру принудительного отзыва части ранее выпущенных сертификатов для компаний из России отметил Рыжиков

Как отметили РБК эксперты, под угрозой находятся до 20 тысяч сайтов, зарубежные браузеры могут признать их небезопасными.

Представитель Минцифры заявил, что доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%, в стране работает Национальный удостоверяющий центр Минцифры.