Москва3 авг Вести.Сайты ряда крупных российских банков, включая ВТБ, Сбер, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Уралсиб", Промсвязьбанк и "Санкт-Петербург", перестали открываться в зарубежных браузерах — Chrome, Safari и Edge.

На эту проблему вечером 3 августа пожаловались пользователи сети, следует из данных сервиса Downdetector.

Три источника РБК, знакомые с ситуацией, заявили, что это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом российских кредитно-финансовых учреждений на отечественные сертификаты безопасности, которые не поддерживаются большинством иностранных браузеров.

При этом ссылки на веб-приложения и сайты открываются через "Яндекс". В ВТБ ранее сообщали, что не все российские онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами безопасности, поэтому зарубежные браузеры могут предупреждать о небезопасном подключении к веб-ресурсам кредитных организаций.

Пресс-служба Альфа-банка, в свою очередь, заявила, что сбоя в работе сервисов нет. Сейчас не все онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами безопасности. Из-за этого могут не открываться сайты и сервисы, в том числе и многих банков. В банке рекомендовали установить российские сертификаты безопасности по инструкции на сайте или использовать Яндекс Браузер.

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер в отношении России, включив в санкционные списки 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.

Тогда же Минцифры РФ предупредило, что некоторые российские сайты могут перестать корректно открываться в зарубежных браузерах, если иностранные удостоверяющие центры отзовут их SSL-сертификаты. Ведомство рекомендовало установить сертификаты безопасности Минцифры, отметив, что в Яндекс Браузере они уже встроены.

SSL-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. Если зарубежный удостоверяющий центр отзывает сертификат, браузер перестает доверять сайту и может заблокировать доступ или вывести предупреждение о небезопасном соединении.