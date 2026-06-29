Россияне не смогут авторизоваться в сервисах через Apple ID и Google Mash: сервисы предупреждают россиян об отключении входа через Apple ID и Google

Москва29 июн Вести.Российские пользователи начали получать предупреждения от приложений об отключении с 6 июля возможности входа через Apple ID и Google, пишет Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что отключение авторизации с помощью зарубежных сервисов осуществляется в соответствии с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным законом.

Авторизация через Apple ID и Google с 6 июля станет невозможной... Теперь зайти на любимые сервисы можно только через отечественные инструменты, по номеру телефона или почте пишет Mash

В пятницу глава государства подписал закон, по которому владельцев отечественных интернет-ресурсов будут штрафовать за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей. Штрафы будут составлять для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридических лиц будут штрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении штраф может достигать 1,4 миллиона рублей.