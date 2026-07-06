Россиян не будут отключать от сервисов при регистрации через иностранную почту Госдума разъяснила новые правила авторизации на российских сайтах

Москва6 июл Вести.Владельцы российских сайтов не будут отключать пользователей, которые уже зарегистрировались через иностранную электронную почту. Ограничения касаются только новых регистраций, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работу пояснил депутат

По его словам, цель закона — подтолкнуть разработчиков исключить возможность авторизации через зарубежные почтовые сервисы для новых пользователей.

Согласно действующим нормам, авторизация в РФ должна проводиться через российский номер телефона, портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другие отечественные ресурсы. За нарушение этого требования владельцам сайтов грозит штраф до 700 тыс. рублей.