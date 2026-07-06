Москва6 июлВести.Владельцы российских сайтов не будут отключать пользователей, которые уже зарегистрировались через иностранную электронную почту. Ограничения касаются только новых регистраций, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работупояснил депутат
По его словам, цель закона — подтолкнуть разработчиков исключить возможность авторизации через зарубежные почтовые сервисы для новых пользователей.
Согласно действующим нормам, авторизация в РФ должна проводиться через российский номер телефона, портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другие отечественные ресурсы. За нарушение этого требования владельцам сайтов грозит штраф до 700 тыс. рублей.