Эксперт объяснил проблемы с доступом к сайтам банков в Chrome и Safari

Как войти в личный кабинет банка: советы эксперта по безопасности Эксперт объяснил проблемы с доступом к сайтам банков в Chrome и Safari

Москва4 авг Вести.Сайты крупнейших российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и ПСБ, перестали открываться в зарубежных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge). При попытке входа пользователи видят предупреждение о незащищённом соединении, что также затронуло веб-приложения на смартфонах.

Как пояснил KP.RU эксперт по информационной безопасности InfoWatch Роман Алабин, проблема вызвана недоверием иностранных браузеров к российским SSL-сертификатам Национального удостоверяющего центра Минцифры, которые обеспечивают шифрование данных. Иностранные системы безопасности блокируют доступ к ресурсам, не имеющим признанных ими западных сертификатов.

Для восстановления доступа специалисты рекомендуют использовать Яндекс Браузер, в который российские сертификаты уже интегрированы. Альтернативный вариант — самостоятельно установить сертификаты безопасности Минцифры на компьютер или смартфон через портал "Госуслуги".